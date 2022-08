Deputado bolsonarista que ameaçou vereadora trans pode se tornar o primeiro réu por violência política de gênero

Apoie o 247

247 - O plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) irá apreciar na próxima terça-feira (33) se aceita a denúncia do Ministério Público Eleitoral contra o deputado estadual Rodrigo Amorim (PTB), que chamou a vereadora trans Benny Brioli (Psol), de Niterói, de “aberração da natureza” e “boizebu”, além de tê-la ameaçado de morte. De acordo com a coluna do jornalista Ancelmo Gois, se a denúncia for recebida, será a primeira ação penal por violência política de gênero.

Além dos ataques transfóbicos, Rodrigo Amorim também já participou de outros episódios de violência. Ele, juntamente com o deputado federal Daniel Silveira (PTB), violou e quebrou uma placa que homenageava a vereadora Marielle Franco (PSOL), assassinada em uma rua da capital fluminense.

Mais recentemente, Amorim liderou um ataque de bolsonaristas armados a um evento em apoio ao candidato ao governo do Rio de Janeiro Marcelo Freixo (PSB).

