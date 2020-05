Deputado Carlos Zarattini está com coronavírus

"Mesmo com todos os cuidados e o isolamento social, fui infectado com o Covid-19", escreveu o deputado em seu Twitter edit

Revista Fórum - O Deputado Carlos Zaratinni (PT-SP) escreveu hoje, em seu Twitter, que está com com coronavírus. “Mesmo com todos os cuidados e o isolamento social, fui infectado com o Covid-19. Acredito que foi numa ida rápida ao supermercado. Estou bem e me cuidando! Redobrem os cuidados! Se puder, fique em casa!”.

Mesmo com todos os cuidados e o isolamento social, fui infectado com o #COVIDー19. Acredito que foi numa ida rápida ao supermercado. Estou bem e me cuidando! Redobrem os cuidados! Se puder, fique em casa! — Carlos Zarattini (@CarlosZarattini) May 18, 2020

