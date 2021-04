Deputado cotado por Bolsonaro para a Saúde quer greve de médicos na pandemia (vídeo)

247 - O deputado federal Dr. Luizinho (PP-RJ), que é medico, defendeu uma grave geral da sua categoria na pior fase da pandemia. Alguns Projetos de Lei em discussão na Câmara dos Deputados permitiram a contratação emergencial de médicos estrangeiros e brasileiros com formação no exterior sem a necessidade do Revalida.

"No momento mais difícil da Covid-19 no nosso país e que diversos colegas médicos foram a óbito lutando contra a Covid-19 na linha de frente do trabalho… infelizmente a medicina brasileira sofre um grave ataque aqui na Câmara dos deputados", afirmou o parlamentar, que foi cotado por Jair Bolsonaro para assumir o Ministério da Saúde no lugar do general Eduardo Pazuello.

"Novamente querem trazer pessoas formadas em medicina de qualquer maneira no exterior para trabalharem nesse momento da pandemia […] eu conclamo todos os médicos do Brasil para que a gente convoque uma greve geral se esse projeto for aprovado", acrescentou o deputado.

Como pode um parlamentar convocar greve de médicos, por reserva de mercado, no meio da pandemia?

Vejam o absurdo que esse senhor diz.

Isso é muito grave. pic.twitter.com/Jva4iInOAA — Magno Lavigne (@LavigneMagno) April 13, 2021

