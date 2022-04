Deputado de Minas Gerais faz "react" a Lula, sacando a arma

Apoie o 247

ICL

247 - O deputado federal bolsonarista Junio Amaral (PL-MG) fez um react de um vídeo distorcido da fala do ex-presidente Lula na Central Única dos Trabalhadores, em que o parlamentar saca uma pistola em uma incitação à violência contra o líder nas pesquisas.

>>> "Se a gente não mudar o Congresso, é difícil imaginar que faremos a contrarreforma que precisamos", diz Lula na CUT

No vídeo, postado no Twitter, Amaral reage a uma fala de Lula sobre a necessidade de conversar com representantes nacionais. O parlamentar cita buracos na rua onde mora, em Contagem, e diz que o ex-presidente seria "muito bem-vindo", enquanto carrega a arma com munições.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Veja:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Estarei pronto para um bela e calorosa recepção. Sejam bem-vindos! pic.twitter.com/INWegaBPMx CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE April 5, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE