Deputado do Cidadania vai ao MP contra líder de ala rival

247 - O deputado federal Alex Manente (SP), presidente do Cidadania, anunciou uma ofensiva jurídica contra a ala rival do partido ligada ao ex-deputado Comte Bittencourt (RJ). As informações foram publicadas pela Folha de S.Paulo.

Durante reunião do diretório nacional na quinta-feira (3), Manente afirmou que as medidas visam apurar supostas irregularidades na gestão de Bittencourt entre 2023 e 2025, incluindo questões administrativas e jurídicas.

Entre as ações previstas está uma representação criminal ao Ministério Público Federal para investigar indícios de gestão irregular de recursos, atos sem legitimidade jurídica, descumprimento de decisões judiciais e tentativas de bloqueio financeiro do partido.

Um dos focos das denúncias é a Fundação Astrogildo Pereira, vinculada ao Cidadania. Segundo Manente, há indícios de funcionamento irregular, com possível recebimento inadequado de recursos e falhas de governança.

O deputado também anunciou que acionará o Conselho de Ética da legenda contra o grupo rival, além de ingressar com medidas judiciais para ressarcimento de prejuízos e por danos morais.

Em crítica direta, Manente declarou: “Tentaram tomar o partido, tentaram silenciar a legalidade e até sufocar financeiramente a instituição. E falharam”. Ele também afirmou que registrará boletim de ocorrência contra Bittencourt, classificando como “falsidade ideológica” o fato de o adversário ainda se apresentar como presidente.

A disputa interna no Cidadania envolve acusações mútuas e uma série de ações judiciais, tendo como pano de fundo o rumo político da legenda: Manente e Roberto Freire defendem alinhamento à oposição, enquanto a ala de Bittencourt apoia o governo de Luiz Inácio Lula da Silva.