Deputado do PSL chama Bolsonaro de “insano” e não apoiará Arthur Lira para a presidência da Câmara

"Amigos, me perdoem a ousadia, mas não posso comungar com uma candidatura patrocinada por um insano e inconsequente", afirmou o deputado federal Júnior Bozzella (PSL-SP), que não apoiará Arthur Lira (PP-AL), candidato de Jair Bolsonaro para a presidência da Câmara edit

247 - O deputado federal Júnior Bozzella (PSL-SP) deixou o grupo de apoiadores de Arthur Lira (PP-AL) para a presidência da Câmara e passou a defender a candidatura de Baleia Rossi (MDB-SP). Lira é o candidato de Jair Bolsonaro, chamado de "insano e inconsequente" por Bozzella.

"Amigos, me perdoem a ousadia, mas não posso comungar com uma candidatura patrocinada por um insano e inconsequente", disse o parlamentar, de acordo com informações publicadas pela coluna Painel.

"Não autorizei ninguém a me inserir nesse grupo. Já falei olhando nos olhos do Arthur o meu respeito e amizade. Mas não irei compactuar com um louco e irresponsável que quer aniquilar a nossa democracia", complementou.

O conhecimento liberta. Saiba mais