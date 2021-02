Deputado é condenado a pagar R$ 20 mil a homem incluído em dossiê sobre antifascistas

Douglas Garcia (PTB-SP) divulgou em redes sociais documento com dados de pessoas que ele chamou de “terroristas”; foi a terceira condenação do tipo que ele sofreu edit

Revista Fórum - A Justiça condenou o deputado estadual paulista Douglas Garcia (PTB-SP) a pagar uma indenização de R$ 20 mil a um homem que ele incluiu em seu “dossiê antifascista”, divulgado em suas redes sociais. A sentença foi proferida pelo juiz Bruno Dello Russo Oliveira, da 3ª Vara de Ribeirão Pires (SP), na última sexta-feira (12).

Garcia é um dos principais aliados do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em São Paulo. Essa já é a terceira condenação que ele sofre por danos morais por causa do dossiê. As indenizações somam R$ 60 mil. Cabe recurso à decisão.

Em junho do ano passado, o parlamentar publicou em suas contas em redes sociais pedido para que seus seguidores e simpatizantes o ajudassem a criar uma lista destinada à perseguição de supostos manifestantes “antifascistas”.

