Deputado Luis Miranda, que denunciou Bolsonaro na CPI da Covid, aluga "tríplex do Guarujá" para festa de aniversário

247 - O deputado federal Luis Miranda (Republicanos-DF) alugou o "triplex do Guarujá", falsamente atribuído ao ex-presidente Lula pela Operação Lava Jato, para celebrar seu aniversário. O parlamentar completou 42 anos no domingo, 27, mas a festa será no próximo sábado, 2, informa a coluna de Mônica Bergamo, no jornal Folha de S.Paulo.

"Aniversário de gente polêmica tem que ser comemorado com polêmica", diz Miranda, aos risos.

Crítico de Lula e antigo defensor de Jair Bolsonaro, o deputado denunciou, na CPI da Covid no Senado, a corrupção do governo federal na compra da vacina indiana Covaxin.

"Vai gerar um engajamento maior para eu dar o meu recado para bastante gente", diz ele, sem revelar o valor do aluguel. "Assinei contrato de confidencialidade. Posso apenas dizer que foi um preço extremamente ridículo, igual ao de qualquer outro apartamento equivalente na cidade", completa.

Ele diz ter convidado 50 pessoas para a festa, entre "influenciadores e cantores famosos, de samba".

