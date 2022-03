Deputado mata suspeito de assalto e mostra corpo no chão: "um ladrão a menos" (vídeo)

Apoie o 247

Fórum - O deputado estadual Antonio Assunção de Olim, mais conhecido como Delegado Olim (PP), matou a tiros neste sábado (26) um homem que, segundo ele, tentou roubar o seu relógio na avenida Angélica, no bairro Higienópolis, na zona central de São Paulo.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o parlamentar narrou a tentativa de assalto e mostrou o corpo do suspeito baleado no chão. "Veio em cima do relógio. Já era, mais um ladrão a menos", disse. Na gravação, também é possível ver uma arma no chão.

As imagens divulgadas pelo deputado mostram um motoqueiro estirado no chão com um baú usado por entregadores de aplicativo nas costas. "Já era, mas vamos tentar socorrer esse bandido", afirmou, enquanto esperava o Samu no local da ocorrência.

