Deputados bolsonaristas do Rio não creem em vitória de Cláudio Castro

Guilherme Amado, no Metrópoles - Deputados bolsonaristas do Rio de Janeiro não acreditam no potencial de Cláudio Castro (PL) para se reeleger ao governo do estado. Esses parlamentares afirmam que Castro só será reeleito se for para o segundo turno contra Marcelo Freixo, pré-candidato pelo PSB, e porque “tem a máquina do estado na mão”.

Para esse grupo de deputados, que inclui integrantes do PL, o partido de Castro, o governador do Rio “quer abraçar todo mundo“, mas não tem “jogo de cintura” necessário para governar o estado. Castro era vice de Wilson Witzel e assumiu a gestão do estado em 2020, com o impeachment do então governador.

