Deputados do PSB pedem expulsão de vereador que proferiu fala racista em sessão da Câmara de São Paulo

Ação contra o vereador do PSB Camilo Cristófaro foi impetrada pelos deputados federais Marcelo Freixo, Danilo Cabral e Milton Coelho edit

247 - Os deputados federais Marcelo Freixo (RJ), Danilo Cabral (PE) e Milton Coelho (PE), ingressaram com uma representação junto a comissão de ética da legenda visando a expulsão do vereador Camilo Cristófaro (PSB-SP) por desferir falas racistas durante uma sessão da Câmara de Vereadores de São Paulo, realizada nesta terça-feira (3), em que participava por meio remoto. Na ação, os deputados pedem que o vereador seja expulso do partido.

"Cumpre reforçar que além de criminosa, tal conduta [de Cristófaro] afronta o programa do PSB, bem como o Estatuto e o Código de Ética do partido. Trata-se de comportamento incompatível com o decoro e a ética partidária exigida como conduta para qualquer militante, e, sobretudo, àqueles que ocupam funções públicas representando a legenda", diz um trecho da ação, de acordo com a Folha de S. Paulo.

Na sessão da CPI dos Aplicativos da Câmara Municipal, na terça-feira, Cristófaro participava de forma remota e foi possível ouvir uma conversa em que ele diz que "não lavaram a calçada. É coisa de preto, né?". O parlamentar alega que tem intimidade com a pessoa com quem conversava no momento, identificada pelo apelido de Chuchu.

Após a fala de cunho racista, o presidente da Câmara, Milton Leite (União Brasil),deu iníco a uma articulação para que a vereadora Elaine do Quilombo Periférico, do PSOL, seja a relatora do processo contra Cristófaro na Corregedoria da Casa.

