Desabamento de asilo deixa 1 morto e 13 idosos soterrados em Belo Horizonte

247 - O desabamento de um lar de idosos na madrugada desta quinta-feira (5) deixou ao menos uma pessoa morta e várias vítimas soterradas em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. As equipes de resgate continuam trabalhando no local para retirar sobreviventes dos escombros. As informações são do g1.

O imóvel, localizado no bairro Jardim Vitória, na Região Nordeste da capital mineira, desmoronou por volta de 1h30. Segundo os primeiros levantamentos das autoridades, nove pessoas foram resgatadas com vida e ao menos onze ainda estariam presas sob os destroços. O trabalho de resgate mobiliza equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, algumas vítimas conseguiram manter contato com os socorristas mesmo estando soterradas, o que tem orientado as operações de resgate."

Temos vítimas que nós estamos conseguindo fazer o contato com elas, então nós estamos trabalhando incessantemente para o quanto antes conseguimos fazer o resgate aí com a maior segurança", explicou o tenente coronel do Corpo de Bombeiros Viana.

Moradores da região relataram que foram acordados por um forte estrondo durante a madrugada. Após o barulho, vizinhos correram até o local para tentar ajudar na retirada das vítimas antes mesmo da chegada das equipes de emergência.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou cerca de 30 minutos depois do desabamento.Para localizar possíveis sobreviventes, os militares isolaram a área e passaram a utilizar apitos e técnicas de escuta nos escombros, procedimento comum em ocorrências de colapso estrutural. As equipes seguem trabalhando de forma cautelosa para evitar novos deslizamentos da estrutura.

A Defesa Civil de Belo Horizonte também foi acionada e realizou uma avaliação preliminar nas residências vizinhas. Segundo o órgão, não há risco imediato para as casas próximas ao local do desabamento.

O subsecretário de Proteção e Defesa Civil da capital, Elcione Menezes Alves, destacou que as circunstâncias do acidente ainda são investigadas, mas chamou atenção para o fato de que não havia chuva no momento do desmoronamento."O que chama atenção que não tava chovendo no momento do acidente. Aqui não é uma região de risco. Historicamente não tem registro de atendimento aqui no local", explicou.

A principal hipótese inicial considerada pelas autoridades é a de um possível problema estrutural no edifício. Uma perícia deverá ser realizada para determinar as causas do colapso do prédio.Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, o estabelecimento funcionava como um Lar de Longa Permanência de Idosos e possuía autorização regular para operar. O alvará de funcionamento está válido até 2030, e o local também contava com licença sanitária vigente.

Ainda de acordo com a administração municipal, a última vistoria da Vigilância Sanitária no imóvel havia sido realizada em janeiro deste ano.A Polícia Civil foi acionada e deve abrir investigação para apurar as circunstâncias do desabamento. Até a última atualização desta reportagem, as equipes de resgate permaneciam no local tentando localizar outras vítimas que ainda podem estar sob os escombros.