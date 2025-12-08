Desabamento em sobrado no Catete deixa ao menos 16 feridos no Rio

247 - Parte dos fundos de um sobrado desabou na madrugada desta segunda-feira (8) no bairro do Catete, na zona sul do Rio de Janeiro, deixando pelo menos 16 pessoas feridas. O incidente ocorreu na Rua Tavares Bastos, esquina com a Rua Bento Lisboa, e mobilizou um grande efetivo de equipes de resgate. Até o momento, não há confirmação de mortes.

A informação foi publicada inicialmente pelo portal Metrópoles, que acompanhou a ocorrência desde as primeiras horas da manhã.

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, as equipes foram acionadas para atender a um “desabamento de edificação”. Cerca de 50 militares atuam no local, incluindo especialistas do Grupo de Operações Especiais (GOESP) e equipes do Grupamento de Operações com Cães (GBRESC).

“Foi acionado para um ‘desabamento de edificação’”, informou o Corpo de Bombeiros.

Imagens registradas no local mostram o trabalho das equipes de resgate em meio aos escombros. Em um dos trechos, é possível ver a retirada de uma vítima pelos militares, que seguem buscando possíveis soterrados.

Para auxiliar a operação, os bombeiros estão utilizando drones equipados com câmeras térmicas, tecnologia que permite identificar fontes de calor sob as estruturas colapsadas e localizar eventuais vítimas com maior rapidez.

Segundo as informações mais recentes, ao menos 16 pessoas foram resgatadas com ferimentos considerados leves. Há, contudo, a suspeita de que ao menos uma pessoa ainda esteja presa sob os destroços.

A Defesa Civil do Rio de Janeiro também foi acionada e realiza avaliações técnicas para verificar os danos estruturais do imóvel e o risco de novos desabamentos na área. A região foi parcialmente isolada para garantir a segurança de moradores e equipes de socorro.

As causas do desabamento ainda são desconhecidas e serão investigadas pelas autoridades competentes.