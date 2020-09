“Desculpas só não bastam, vamos até as últimas consequências”, diz codeputada que pediu impeachment do ministro da Educação

247 - A codeputada pela Bancada Ativista (PSOL-SP) e pré-candidata a vereadora Erika Hilton reagiu ao pedido de desculpas do ministro da Educação , Milton Ribeiro, após seu ataque aos homossexuais e afirmou que irá “até as últimas consequências” para pedir sua saída.

“Desculpas só não bastam, Ministro. Sua fala contra homossexuais incitou a violência em milhões de famílias. Vai ter que pagar. Vamos até as últimas consequências contra esse absurdo”, postou a ativista trans no Twitter na noite deste sábado (26).

Ela protocolou um pedido de impeachment contra o ministro na última quinta-feira (24). Parlamentares homossexuais assumidos repudiaram a declaração . O deputado federal David Miranda (PSOL-RJ) afirmou que irá acionar o Ministério Público Federal, enquanto o senador Fabiano Contarato (Rede-ES) irá ao STF.

Em entrevista nesta semana, o ministro associou homossexuais a “famílias desajustadas”. Neste sábado, divulgou nota afirmando que trechos de sua fala foram tirados de contexto, o que teria gerado uma interpretação equivocada. Em seguida, pediu desculpas “àqueles que se sentiram ofendidos”.

A você que chegou até aqui, agradecemos muito por valorizar nosso conteúdo. Ao contrário da mídia corporativa, o Brasil 247 e a TV 247 se financiam por meio da sua própria comunidade de leitores e telespectadores. Você pode apoiar a TV 247 e o site Brasil 247 de diversas formas. Veja como:

• Cartão de crédito na plataforma Vindi: acesse este link

• Boleto ou transferência bancária: enviar email para [email protected]

• Seja membro no Youtube: acesse este link

• Transferência pelo Paypal: acesse este link

• Financiamento coletivo pelo Patreon: acesse este link

• Financiamento coletivo pelo Catarse: acesse este link

• Financiamento coletivo pelo Apoia-se: acesse este link

• Financiamento coletivo pelo Vakinha: acesse este link

Inscreva-se também na TV 247, siga-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram. Conheça também nossa livraria, receba a nossa newsletter e ative o sininho vermelho para as notificações.