Desembargador determina suspensão de juiz de Guarulhos filmado agredindo esposa

247 - O desembargador Fernando Antonio Torres Garcia, corregedor-geral da Justiça de São Paulo, determinou a suspensão do juiz Valmir Maurici Júnior, que foi filmado cometendo agressões físicas e verbais contra sua esposa. A decisão foi anunciada nesta segunda-feira (3), informa o portal G1.

Os vídeos das agressões foram obtidos pelo G1 e mostram as agressões ocorridas na casa do casal, localizada em Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo. A mulher acusa o marido de ter cometido violência física, sexual e psicológica contra ela.

A apuração preliminar do Tribunal de Justiça de São Paulo havia sido iniciada em 28 de março. Além disso, o Conselho Nacional de Justiça também iniciou uma apuração sobre a conduta do juiz e abriu uma reclamação disciplinar contra ele, avaliando a possibilidade de afastá-lo do cargo.

Valmir Maurici Júnior exerce suas funções na 5ª Vara Cível de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. De acordo com informações divulgadas pelo Conselho Nacional de Justiça, o juiz encontra-se em licença médica. O Tribunal de Justiça informou que o juiz não está trabalhando, sem fornecer maiores detalhes a respeito da situação.

Os advogados do juiz negam com veemência as acusações feitas contra ele. Ele foi notificado pela Corregedoria do CNJ a apresentar sua defesa em um prazo de cinco dias.

Em um dos vídeos, o juiz aparece dando um tapa na cabeça de sua esposa. Em outro, ele a empurra, chuta e a insulta verbalmente, fazendo com que ela caia no chão. Ambos os vídeos foram gravados com o celular da esposa em outubro de 2022, segundo relato dela. Em um terceiro vídeo, supostamente gravado pelo próprio juiz em abril de 2022, ele é visto tendo relações sexuais com a esposa, que afirma não ter dado consentimento e não ter tido opção de escolha.

Confira o posicionamento da defesa de Valmir Maurici Júnior:

“A defesa técnica do magistrado, por seus advogados Marcelo Knopfelmacher e Felipe Locke Cavalcanti, nega veementemente os fatos que lhe são imputados e repudia com a mesma veemência vazamentos ilegais de processos que correm em segredo de Justiça.” (Fonte: G1).

