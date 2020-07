Desembargador que destratou guardas municipais tem fazendas e integra clã latifundiário em SP

247 - O desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) Eduardo Almeida Prado Rocha Siqueira é de uma família, com origens em Itu e Jaú, e que tem influência política no estado, sendo considerada descendente dos primeiros colonizadores do Brasil. Além da carreira jurídica, Siqueira e Francisco, irmão dele, são proprietários rurais, donos de uma fazenda de criação leiteira de bovinos na região de Birigui, no oeste paulista. A sociedade para negócios na área rural foi formalizada em 2006, dois anos antes de Siqueira se tornar desembargador.

O magistrado arrumou confusão ao ser multado pelos agentes por descumprir um decreto municipal sobre uso obrigatório de máscaras faciais. Ele chamou o guarda de 'analfabeto', rasgou a multa e jogou o papel no chão.

De acordo com o site De Olho nos Ruralistas, o integrante do TJ-SP também aparece como proprietário de uma fazenda onde produz juta e milho, em Birigui. Essa empresa foi criada em 2015.

A disputa por terras terminou em sangue no ano de 2011, quando Francisco Miranda de Almeida Prado, não o irmão de Siqueirinha, foi acusado de matar duas irmãs em Jaú, na disputa pela herança.

Depois do episódio com os guardas, a Corregedoria Nacional da Justiça (CNJ) pediu apurações sobre o caso e o desembargador terá um prazo de 15 dias para prestar esclarecimentos.

Segundo a desembargadora do TJ-SP Maria Lúcia Pizzotti, Siqueira pode ter cometido abuso de autoridade, injúria e desacato e tráfico de influência.

