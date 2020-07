Desembargador que humilhou guarda municipal em Santos pede desculpas

247 - Dizendo-se arrependido, o desembargador Eduardo Almeida Prado Rocha de Siqueira, do Tribunal de Justiça de São Paulo, pede desculpas pelo episódio em que chamou de “analfabeto” o guarda municipal Cícero Hilário Roza Neto, além de ter rasgado e jogado no chão uma multa pelo desrespeito ao uso obrigatório de máscara na praia de Santos, no último sábado (18).

Em nota, o desembargador afirma: “me exaltei, desmedidamente, com o guarda municipal Cícero Hilário, razão pela qual venho a público lhe pedir desculpas”.

Nos últimos dias, o desembargador passou a usar máscara na orla de Santos, depois da repercussão do episódio e do risco de punição por sua hostilidade contra o guarda Cícero Hilário. Ele finalmente reconheceu que "o guarda municipal Cícero Hilário só estava cumprindo ordens e, na abordagem, atuou de maneira irrepreensível. Estendo as desculpas a sua família e a todas as pessoas que se sentiram ofendidas", diz outro trecho da nota do desembargador, informa o Estadão.

