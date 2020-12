Desembargadora que mandou prender Crivella diz ao STJ que defesa ignora “crimes do colarinho branco”

247 - A desembargadora Rosa Helena Penna Macedo Guita, que determinou a prisão e o afastamento do cargo do prefeito do Rio, Marcelo Crivella, enviou esclarecimentos aos Superior Tribunal de Justiça sobre a sua decisão.

No despacho de 11 páginas, Rosa Helena disse que a prisão de Crivella foi autorizada sob “fatos recentemente ocorridos e absolutamente documentados nos autos” e fez um apanhado de todas as provas existentes contra Crivella no suposto “QG da Propina“, esquema de pagamento de propina na Prefeitura do Rio.

Rosa Helena Macedo também diz ao STJ que apenas a prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica pode ser insuficiente para impedir que Marcelo Crivella cometa novos crimes. “Logo, afirmar que não há risco à ordem pública, s.m.j. (salvo melhor juízo), é querer fechar os olhos à realidade dos chamados crimes do ‘colarinho branco'”.

