Desempenho de Haddad em debate desagrada campanha de Lula, diz jornal

247 - A estratégia adotada por Fernando Haddad (PT) no debate entre candidatos a governador de São Paulo na terça-feira (13) desagradou a campanha do ex-presidente Lula, relata a Folha de S. Paulo.

A avaliação é de que Haddad centrou fogo contra o governador Rodrigo Garcia (PSDB) e acabou deixando de lado Tarcísio de Freitas (Republicanos), candidato de Jair Bolsonaro (PL).

"Para integrantes do comando da campanha de Lula, a performance de Haddad ameaça solidificar o palanque reservado ao presidente Jair Bolsonaro (PL) em um eventual segundo turno. Lançado por Bolsonaro, Tarcísio tem feito tímida defesa do presidente nesta etapa da campanha com a intenção de chegar ao segundo turno. Mas, na avaliação de petistas, será mais enfático caso enfrente Haddad no segundo turno", diz a reportagem.

"Emissários" de Lula, segundo a matéria, chegaram a sugerir a Haddad que Garcia fosse poupado de ataques, na expectativa de que o tucano pudesse apoiá-los em um eventual segundo turno.

"No comando da campanha de Lula, há quem se queixe de falta de vigor de Haddad em favor da candidatura de Lula. Segundo aliados de Haddad, sua performance traduz preferência pelo confronto contra Tarcísio em um eventual segundo turno", destaca ainda a reportagem.

