Desesperados com o coronavírus, moradores do litoral norte de SP incendeiam estrada de acesso de turistas da capital

247 - O caos sanitário avança com requintes de negligência e crueldade por parte dos poderes públicos no país. Desesperados com a inépcia das autoridades, moradores do litoral norte de São Paulo colocaram fogo em restos de construção na Rio-Santos para impedir a entrada de turistas.

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo destaca que “apesar da tentativa de impedir a entrada de turistas para, segundo eles, evitar a propagação do coronavírus, a maioria não usava máscaras e estava aglomerada no acostamento.”

A matéria ainda acrescenta que “uma viatura da Polícia Militar chegou ao local, mas os policiais não conseguiram diálogo. A ação, que durou aproximadamente 40 minutos, provocou congestionamento de cerca de três quilômetros em ambos os sentidos.”

