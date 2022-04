Desfile da Gaviões da Fiel no Anhembi terá "Bolsonaro gay"

Apoie o 247

247 - A escola de samba Gaviões da Fiel irá levar à passarela do Anhembi, no sábado (22), um enredo sobre a luta contra o fascismo, o racismo e outras formas de opressão e entre os destaques da agremiação paulista está uma sátira ao atual ocupante do Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro (PL), que será retratado como um personagem homossexual. “Vou vir como um Bolsonaro bem gay, bichíssima, dando muita pinta", disse o hair designer Neandro Ferreira.

“Vou fazer tudo exatamente ao contrário da maneira como ele faz. É realmente um manifesto contra o machismo, o fascismo e o preconceito”, afirmou Neandro. Segundo o site F5, o cabeleireiro também promete levantar, "e mais de uma vez" uma placa com os dizeres "Fora Bolsonaro" enquanto estiver desfilando na ala Governantes e Generais, idealizada pelo carnavalesco Paulo Barros.

O desfile da Gaviões da Fiel, segunda escola que irá desfilar no Anhembi, será encimado pelo samba enredo “Basta!”, que tem o humorista Marcelo Adnet, considerado um dos melhores imitadores de Bolsonaro, entre os compositores.

A música cita episódios recentes de racismo e outras violações dos direitos humanos, além de apresentar nomes importantes para os movimentos sociais, como o ex-presidente da África do Sul e Prêmio Nobel da Paz, Nelson Mandela, e o cacique Raoni, líder indígena e defensor intransigente pela preservação da Amazônia.

