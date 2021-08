Deslizamento de terra é causado por obra em mineradora em Sarzedo, na Grande BH (vídeo)

247 - Um deslizamento de terra foi registrado nesta segunda-feira (9) em Sarzedo, na região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. A estrutura está localizada perto do córrego do Engenho Seco.

Ainda não há confirmações sobre vítimas ou feridos. Um agente da Defesa Civil afirma que o acidente não se trata de um rompimento de barragem, e sim de um deslizamento de terra. "Trata-se de um deslizamento de terra, não tem água, nem rejeito de minério, foi um processo perto de um filtro de uma obra da Itaminas".

Imagens enviadas à reportagem da Itatiaia retratam os primeiros instantes do rompimento. Até o momento, não há informações sobre feridos, e a Defesa Civil de Minas Gerais está a caminho do local.

Segundo a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Sarzedo (Compdec), o deslizamento ocorreu por volta das 11h30 e não há registro de vítimas.

O Corpo de Bombeiros informou que uma obra de filtragem para melhorias na estrutura acontecia no momento do rompimento.

Em nota, a Itaminas disse que o evento se trata de um escorregamento de aterro de obra civil. A empresa alega que não houve nenhum dano ambiental. "A Itaminas comunica que as informações circuladas em redes sociais sobre um possível rompimento de barragem não são verdadeiras. O evento trata-se de um escorregamento de aterro de obra civil, não havendo vítima ou dano ambiental nem tampouco qualquer relação com as barragens, que mantém os níveis de segurança dentro dos padrões exigidos. Todas as medidas corretivas estão sendo tomadas".

