Deslizamento em Angra dos Reis deixa uma criança morta e dez desaparecidos

O deslizamento aconteceu na madrugada deste sábado (2) e atingiu quatro casas no bairro de Monsuaba edit

Apoie o 247

ICL

247 - Uma menina de quatro anos, aproximadamente, morreu neste sábado (2) em consequência de um deslizamento de terra em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Outras dez pessoas estão desaparecidas. O deslizamento atingiu quatro casas no bairro de Monsuaba.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, cinco pessoas foram resgatadas com vida e levadas para o Hospital da Japuíba.

A Defesa Civil informou que todas as 28 sirenes do sistema de alerta, distribuídas em 20 blocos que abrangem as áreas de risco, soaram durante a madrugada deste sábado, para alertar moradores sobre a possibilidade de deslizamentos e alagamentos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE