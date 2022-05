Diálogo entre PT e PSB evolui em São Paulo para formar chapa liderada por Haddad

Apoie o 247

ICL

247 - Dirigentes do PSB e do PT em São Paulo discutiram nas últimas semanas um cenário em que os socialistas indicariam o vice e o candidato ao Senado na chapa do ex-prefeito Fernando Haddad (PT).

A contrapartida seria a desistência da pré-candidatura do ex-governador Márcio França (PSB) ao Palácio dos Bandeirantes.

O candidato ao Senado seria o próprio França.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O acordo ainda não foi fechado, porque segundo o Painel da Folha de S.Paulo, o PT argumenta que pode gerar reação de outros aliados. O próprio Márcio França ainda é cético sobre um acordo e considera mais provável que ele mantenha sua candidatura a governador.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE