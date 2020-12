Dilma condena assassinato de crianças no Rio: absoluto descontrole da ação da polícia nas áreas mais pobres

A ex-presidente Dilma Rousseff condenou mais um fruto da ação da Polícia Militar do Rio de Janeiro contra a população negra e periférica, que desta vez ceifou a vida das crianças Emilly, de quatro anos e Rebecca, de sete edit

247 - A ex-presidente Dilma Rousseff usou suas redes sociais neste domingo (6) para condenou mais um fruto da ação da Polícia Militar do Rio de Janeiro contra a população negra e periférica, que desta vez ceifou a vida das crianças Emilly, de quatro anos e Rebecca, de sete.

“As primas Emilly, 4 anos, e Rebecca, 7, brincavam todos os dias no portão de casa, num bairro pobre de Caxias, RJ. Ontem, foram mortas por uma bala de fuzil, que atravessou a barriga de Emilly e a cabeça de Rececca, durante uma operação da PM”, relatou Dilma.

“Mais duas crianças assassinadas, mais duas vidas que não se realizam. Resultado do absoluto descontrole da ação da polícia nas áreas mais pobres das cidades. Uma verdadeira carnificina, impune e incentivada pela defesa da violência por parte das autoridades estadual e federal”, acrescentou a ex-presidente.

Saiba mais

A morte de duas meninas , de 4 e 7 anos, durante um tiroteio em decorrência de uma operação policial em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, na noite desta sexta-feira (4) causou forte repercussão neste sábado (5) entre lideranças negras. Emilly Victoria foi baleada na cabeça e Rebeca Beatriz Rodrigues dos Santos, no abdômen. As duas eram primas.

