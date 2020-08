Dilma condena despejo de famílias do MST e diz que PM de Zema faz "ação fascista"

Ex-presidente Dilma Rousseff criticou o despejo de 450 famílias de agricultores do MST no Quilombo Campo Grande, em Minas. Na ação de reintegração de posse, a PM age de forma truculenta, com uso de bombas de gás e veículo blindado edit

247 - A ex-presidente Dilma Rousseff condenou a ordem de reintegração de posse executada pela Polícia Militar no acampamento Campo Grande, do MST, em Campo do Meio (MG).

Agricultores do local, que abriga 450 famílias, relatam que as forças policiais usaram bombas de gás lacrimogêneo e avançaram com o Choque contra as famílias, que estão há mais de 50 horas lutando contra a reintegração de posse da área.

"A própria PM está filmando e exibindo a sua ação truculenta contra os moradores do Quilombo Campo Grande, em Minas. Isto significa, literalmente, um ato de guerra híbrida e ação fascista", disse a ex-presidente Dilma Rousseff pelo Twitter.

A Polícia Militar iniciou o despejo na madrugada do dia 12 e a ação chega ao terceiro dia nesta sexta-feira (14). "É muito desespero. É muita gente chorando, caindo pelo chão. Estão passando por cima. Muita gente machucada. Crianças sumiram", disse ao Brasil de Fato uma das acampadas que está no local.

As famílias que ocupam o terreno da falida Usina Ariadnópolis há 22 anos e são referência na produção agroecológica de café denunciam a negligência do governador Romeu Zema (Novo), que não ordenou a suspensão do despejo que acontece em meio à pandemia do novo coronavírus.

‼ CENÁRIO DE GUERRA EM CAMPO DO MEIO (MG)!



Polícia está atacando famílias e destruindo o que foi construído ao longo de 22 anos de resistência!#ZemaCriminoso #SalveQuilombo pic.twitter.com/z2N008ymBy — MST Oficial (@MST_Oficial) August 14, 2020

