Dimas Gadelha, do PT, deve vencer em São Gonçalo

Agência PT – Pesquisa de intenção de votos feita em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, aponta Dimas Gadelha (PT) como franco favorito a assumir a prefeitura do município. A pesquisa, feita pelo Instituto Inteligence Serviços, entre segunda (23) e terça (24), revela que o médico sanitarista Dimas Gadelha seria eleito prefeito de São Gonçalo com 61% dos votos válidos, contra 39% do adversário, Capitão Nelson (Avante).

Pela pesquisa, 18% dos gonçalenses pretendem votar nulo ou em branco no segundo turno, enquanto 12% não responderam ou não souberam responder. Conforme a legislação eleitoral, o percentual de votos válidos de cada candidato corresponde à proporção de votos do candidato sobre o total de votos, excluídos os brancos, nulos e os indecisos.

Em votos absolutos, Dimas Gadelha aparece com 43% das intenções de votos, contra 27% do Capitão Nelson, uma diferença de 16%. A margem de erro da pesquisa é de 4% para mais ou menos. No primeiro turno, disputado no último dia 15, Dimas Gadelha já havia vencido com 31,36% dos votos, contra 22,82% do Capitão Nelson.

Os pesquisadores do Instituto Inteligence ouviram 600 eleitores, em todos os distritos de São Gonçalo, e a pesquisa foi divulgada inicialmente pelo jornal ‘O Dia’. Uma das perguntas feitas aos eleitores gonçalenses foi: “Sabendo que no próximo domingo, dia 29/11, teremos eleições para o segundo turno para prefeito de sua cidade, em quem o sr (a) votaria com certeza?”.

A campanha de Dimas, que concorre ao cargo pela primeira vez, segue com apoios dos prefeitos de Maricá, Fabiano Horta (PT), reeleito com quase 90% dos votos válidos, e de Niterói, Rodrigo Neves (PDT), que está no segundo mandato e elegeu o sucessor, Axel Grael, outro aliado do petista. O ex-prefeito de Maricá Washigton Quaquá também participou ativamente da campanha de Dimas.

“É com entusiasmo que vejo esse resultado da pesquisa. Tenho certeza que esse é o voto da esperança, da mudança e da vontade de ver nossa cidade melhor, assim como temos os exemplos de Niterói e Maricá que conquistam a cada dia mais qualidade de vida para seus moradores e são os nossos parceiros para implantação de políticas públicas em comum”, afirmou o candidato do PT.

Carreata da Verdade

Nas últimas duas semanas de campanha, os candidatos a prefeito e vice na coligação “São Gonçalo Pode Mais”, Dimas e Marlos, participaram de caminhadas e panfletagens, compareceram a reuniões com lideranças e se encontraram com candidatos pelos bairros da cidade. Nos eventos, conversaram com a população sobre as propostas da campanha, como a moeda social, dobrar o número de vagas nas creches, garantir ensino técnico para cinco mil jovens de baixa renda, implantar três rotas de ônibus gratuito, entre outros.

As carreatas da reta final do segundo turno mostraram que foi das ruas que a dupla obteve força e inspiração. “Fomos às ruas para agradecer os milhares de votos no primeiro turno e mostrar que nossa parceria é com o povo, com os prefeitos de Niterói e de Maricá, com a verdade”, resumiu Dimas.

“A gente foi para as ruas com finalidade de divulgar nossas propostas de campanha. Moeda social, videomonitoramento, mobilidade urbana, creches nas comunidades, emprego e renda e muito mais. Eles fizeram muito na vida pública em décadas. Aqui tem parceria e tem respeito pelo cidadão. O apoio que recebemos nas ruas foi o maior sinal de que percorremos o caminho certo.”

Nesta semana, o corpo jurídico da campanha ingressou com várias representações contra páginas de notícias e até um jornal impresso que veicularam informações falsas sobre propostas e apoios políticos que não faziam parte da campanha, além de postagem de fotos e outros truques ilícitos.

As fake news atacaram e pegaram pesado nestas eleições, como nunca se viu antes numa campanha em São Gonçalo. “Enquanto espalharam ódio e notícias falsas contra nossa campanha, nós continuamos firmes em mostrar nossas propostas, e acima de tudo nosso compromisso em melhorar a qualidade de vida dos gonçalenses. Para cada mentira deles, mostramos nossas propostas.”

No último ato de campanha, a ‘Carreata da Verdade’. Dimas resumiu suas esperanças para este domingo (29): “O povo saberá escolher entre quem tem propostas e quem inventa mentiras. Saímos com uma votação expressiva das urnas no primeiro turno e recebemos o carinho da população em cada bairro. Isso é o que nos dá forças para seguir enfrentando as mentiras e apostando num futuro melhor que daremos para a cidade”.

