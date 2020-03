Pensar Piauí - O ex-ministro da Casa Civil do governo Lula José Dirceu está em Teresina, Piauí. Em entrevista concedida ao site, Dirceu ressaltou as necessidades de reformas tributária, financeira e bancária no Brasil e afirmou que vivemos um "ultra liberalismo tardio".

O ex-ministro falou também sobre sindicatos, concluindo que eles vão voltar às lutas e vão se recompor. Afirmou que poder são Executivo e Legislativo, retirando esse status da Judiciário e avaliando que este precisa de reforma.

José Dirceu diz ainda que o presidente Jair Bolsonaro já produziu condições para o impeachment mas que isso só acontece através de uma construção política entre diversos setores da política e da sociedade.

Para Dirceu, o país precisa hoje de duas frentes: uma ampla, com setores do centro para combater o obscurantismo/bolsonarismo, e outra, de esquerda, que elabore um programa para disputar as eleições de 2022.

Confira a entrevista na integra: