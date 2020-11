Diretor do Datafolha vê chance real de vitória de Boulos

247 - 247 - A Folha de S.Paulo publicou artigo de Alessandro Janoni , diretor do Datafolha, no qual ele indica que a eleição de São Paulo está aberta e que há chance de vitória do candidato do PSOL, Guilherme Boulos. Para Janoni, a imprevisibilidade teria se tornado a marca do segundo turno na cidade, em função da pandemia de coronavírus, das taxas de abstenção e do número de indecisos : “Em cenário tão atípico, impossível prever se ainda haverá movimento. Além da alta taxa de eleitores que se mostram indecisos ou que ainda cogitam mudá-lo (somados, correspondem a 17%), a decisão sobre qualquer opção passa antes pela disposição ou condição do paulistano em comparecer às urnas”.No artigo, aponta-se que “cerca de um em cada cinco entrevistados pelo instituto sente-se inseguro para votar neste domingo em razão da pandemia, e aproximadamente 12% admitem que podem se ausentar”.

Ele acrescenta: “O crescimento nas abstenções no primeiro turno ficou acima da média em bairros periféricos como nas zonas eleitorais de Guaianazes, Cidade Tiradentes, Perus e Brasilândia, e foi protagonizado por eleitores de baixa renda, como mostrou a primeira pesquisa feita pelo Datafolha na segunda etapa da disputa.

O dado torna imprevisível o efeito do fenômeno sobre o resultado da eleição —apesar de Covas atrair a maioria dos que ganham até cinco salários mínimos, essas regiões das zonas leste e norte foram as áreas onde Boulos mais evoluiu no segundo turno”.

