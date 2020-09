Dirigente do Flamengo estava no grupo “Guardiões do Crivella”

247 - O diretor de relações governamentais e responsável pela interlocução do Flamengo no meio político, Aleksander Santos, estava no grupo "Guardiões do Crivella", segundo o blog da Gabriela Moreira no Globo Esporte.

Aleksander saiu do grupo na terça-feira, 1, afirmando, após repercussão negativa, que seu número foi adicionado sem permissão.

“Eu sou adicionado em muitos grupos. De Flamengo, então, tem um monte. Eles pegam meu número e adicionam. De fato eu estava nesse grupo, não sei precisar desde quando. Mas eu não fiz nenhuma postagem”, explicou ao blog.

Os integrantes estão sendo investigados sob a suspeita de formarem uma organização criminosa por restringir a liberdade de imprensa.

