Dirigentes do PDT-SP organizaram ataque ao PCB e disseram odiar Jones Manoel

Revista Fórum - Em uma conversa num grupo de WhatApp (JSPDT/SP) dirigentes do PDT de São Paulo combinaram na noite desta quarta-feira (2) um ataque à sede do PCB de São Paulo e de outros estados. Participa do grupo o vice-presidente municipal do partido em São Paulo, o ex-candidato a vereador por São Paulo, Gabriel Cassiano.

A sugestão de invasão foi feita por Igor Wefer ao que Gabriel Cassiano responder (veja prints abaixo): “Eu topo. Não tenho nada a perder na vida. Eu odeio o Jones Manoel. Então eu topo.” Mais para frente na conversa, o mesmo Cassiano disse que poderia “acionar alguns companheiros que participaram da campanha”.

