Disputa em São Paulo: enquanto Haddad cola em Lula, Tarcísio não cita Bolsonaro em programa de governo

247 - O ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos) não menciona Jair Bolsonaro, seu padrinho político, no programa de sua candidatura ao Governo de São Paulo.

O ocupante do Palácio do Planalto não é citado em nenhuma das 43 páginas do texto. Segundo a Folha de S.Paulo, Tarcísio tem sido chamado de traidor por aliados de Bolsonaro, que afirmam que ele o esconde na campanha.

Enquanto isso, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece cinco vezes no programa de Fernando Haddad (PT).

O candidato bolsonarista nega que esteja se afastando do seu padrinho político.

