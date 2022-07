Dom Cláudio Hummes, arcebispo emérito de São Paulo, morre aos 87 anos

O corpo do religioso, que faleceu em decorrência de câncer no pulmão, será velado na Catedral Metropolitana de São Paulo edit

247 - O cardeal e arcebispo emérito de São Paulo, Dom Cláudio Hummes, morreu nesta segunda-feira (4), aos 87 anos, em decorrência de um câncer no pulmão. O corpo será velado na Catedral Metropolitana de São Paulo. O religioso se destacou pela defesa dos trabalhadores, pelo apoio aos sindicatos e por participar de greves como bispo encarregado da Pastoral Operária em todo o Brasil, além de sua atuação em prol dos povos tradicionais.

“Ele tinha 87 anos e um grande coração pulsante - e não há retórica em dizer isso - pelos ‘pobres’. Os povos indígenas da Amazônia, como os missionários consagrados e leigos; os sedentos e famintos do ‘Sul do mundo’, como os operários mal pagos ou as vítimas das mudanças climáticas” destacou o Vatican News.

Hummes nasceu em 1934, no município gaúcho de Montenegro . Ele ingressou para a vida religiosa pela Ordem Franciscana dos Frades Menores, e recebeu a ordenação sacerdotal em 1958 e a ordenação episcopal em 1975. Em Roma estudou filosofia e especializou-se em ecumenismo no Bossey Institute em Genebra; foi professor, reitor, teólogo e bispo.

Ele foi bispo diocesano de Santo André (SP), Arcebispo de Fortaleza e Arcebispo de São Paulo e foi nomeado cardeal em fevereiro de 2001, pelo Papa João Paulo II.

