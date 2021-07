Doméstica é humilhada por patroa: “sou madame, você sempre será empregada”

247 - A empregada doméstica Ana de Souza, moradora de Paraisópolis, periferia da Zona Sul de São Paulo, denunciou que foi humilhada pela patroa, moradora do bairro de Itaim Bibi, região nobre de São Paulo.

Em mensagem, a patroa chama Ana de "invejosaaaaaa. Só pq eu sou madame, almoÇo e janto em restaurante, gente boa, estudada, formada, pos graduada, advogada, bem casada, filho lindo, casa linda, bairro bom! E para sempre serei assim! Já vc, p sempre será empregada!!!".

A patroa também escreveu: "E mora em favela! Disquitada! Rejeitada pela família do pai da filha e com razão!!! Anda de ônibus??? Eu? Carro próprio!!! Barraco??? Apartamento no Itaim".

