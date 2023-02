Dona de mercado acusada de vender água a R$ 93 em São Sebastião dá entrevista

Mulher, que é dona de cinco estabelecimentos comerciais na região, negou que estivesse explorando as vítimas edit

247 - O Balanço Geral, da TV Record, entrevistou a dona de um supermercado em Barra do Sahy, São Sebastião, litoral de São Paulo, que é acusada de vender água a R$ 93 e macarrão a R$ 20, logo depois da tragédia das chuvas.

A comerciante Maria Isabel Santos Silva, de 70 anos, conversou com a equipe e negou as acusações. Ela disse que conseguiu prosperar no litoral norte, hoje tem cinco mercados, perdeu o marido e criou quatro filhos sozinha.

O número de mortos por causa de chuvas no litoral norte paulista no último final de semana aumentou de 59 para 64 neste domingo (26). De acordo com informações divulgadas pela Defesa Civil, são 63 vítimas em São Sebastião e uma em Ubatuba.

O governo do estado de São Paulo disse que 54 foram identificados e liberados para o sepultamento.

"Atualmente, a prioridade segue no socorro às vítimas e no atendimento aos mais de 2.251 desalojados e 1.815 desabrigados", informou em nota enviada à imprensa.

Ao relatar a venda de água por R$ 93, o repórter Walace Lara, da TV Globo, não conseguiu segurar o choro. Veja o vídeo:

Agora veja o vídeo da entrevista com a dona do mercado:

