Dono da Cosan morre em acidente aéreo no interior de SP

O empresário Celso Silveira Mello Filho, dono da Cosan, foi uma das vítimas fatais da queda de um avião que ocorreu em Piracicaba (SP). As sete vítimas foram carbonizadas edit

247 - O empresário Celso Silveira Mello Filho, dono da Cosan, morreu nesta terça-feira (14), em acidente de avião que ocorreu em Piracicaba, no interior de São Paulo. Em nota, a companhia confirmou que, além dele, a mulher do empresário, Maria Luiza Meneghel, os três filhos (Celso, Fernando e Camila), o piloto Celso Carloni e o copiloto Giovani Gulo também morreram no acidente.

As vítimas foram carbonizadas e morreram no local, de acordo com o portal G1.

O Corpo de Bombeiros informou que o avião saiu do Aeroporto de Piracicaba com destino ao Pará e caiu pouco antes das 9h, ao lado da Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatec).

A prefeitura do município disse que a aeronave caiu 15 segundos após decolar do Aeroporto Municipal Pedro Morganti.

