Dono de casa noturna que incentivou ataques contra Lula é interditado e internado em casa de repouso

247 - O bolsonarista Oscar Maroni, dono da casa noturna “Bahamas Club”, está internado em uma casa de repouso na capital paulista desde o dia 27 de dezembro. De acordo com apuração do jornal Folha de S.Paulo, os filhos do empresário entraram com pedido de curatela, que responsabiliza um dos herdeiros por administrar o patrimônio do pai. A ação de curatela foi protocolada no dia 9 de janeiro. Pessoas próximas ao empresário afirmam que, desde essa data, as visitas a ele na casa de repouso foram restritas apenas à família. Segundo eles, o empresário está incomunicável e impossibilitado de trabalhar.

Graves ataques- Maroni promoveu durante a campanha eleitoral de 2018 graves ataques contra o presidente Lula. Ele não apenas comemorou a prisão política de Lula, com comentários incentivando seu assassinato dentro da prisão, como também ofereceu cerveja gratuita a bolsonaristas. Além disso, expôs o corpo nu de uma profissional do sexo, num cenário em que aparece vestido de presidiário.

