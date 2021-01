Doria ameaça prefeitos que descumprirem o Plano São Paulo: ficarão para o "fim da fila" da vacina

No final do mês passado, o governo estadual notificou 20 prefeituras que descumpriram o decreto que colocou o estado na fase vermelha. edit

247 - O governador do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou nesta quarta-feira (6) que prefeitos que não seguem o plano de São Paulo de prevenção do contágio do novo coronavírus ficarão no "fim da fila" das vacinas.

"Vidas estão nas mãos de cada um de vocês. Vamos priorizar aqui aqueles [prefeitos] que seguem o Plano São Paulo nos atendimentos. Aqueles que forem irresponsáveis vão para o fim da fila neste momento. Vamos cobrar. Se não tiverem seguido as regras fundamentais da saúde, notificamos, encaminhamos para o MP [Ministério Público], que muitas vezes entra com ações de improbidade, responsabilizando prefeitos que vão sofrer ações", afirmou, conforme reportado no Uol.

No final do mês passado, o governo estadual notificou 20 prefeituras que descumpriram o decreto que colocou o estado na fase vermelha.

