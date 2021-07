Doria anuncia flexibilização da quarentena e fim das restrições de funcionamento a partir do dia 17

Eduardo Simões, Reuters - O governo do Estado de São Paulo permitirá o funcionamento dos estabelecimentos até a meia-noite e com 80% da ocupação a partir de 1º de agosto e, a partir do dia 17 de agosto, retirará todas as restrições de horário de funcionamento e de limite de ocupação, disse nesta quarta-feira o governador João Doria (PSDB).

Doria disse que a flexibilização das normas de quarentena no Estado acontece graças à queda dos indicadores da pandemia em São Paulo. Já o fim das restrições a partir de 17 de agosto acontecem depois de o governo paulista anunciar a antecipação do calendário de vacinação para aplicar a primeira dose em todos os adultos até o dia 16.

Doria disse que, apesar do fim das restrições previsto para meados de agosto, continuará sendo necessário o uso de máscaras e outros cuidados para evitar a disseminação da Covid-19.

