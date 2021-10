Doria arregaça as calças e dança sem sapatos no chão molhado em Dubai (vídeo)

Apoie o 247

Revista Fórum - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), foi flagrado fazendo mais uma de suas icônicas danças. Depois da ciranda com ACM Neto (DEM) e da música eletrônica em evento do PSDB, dessa vez Doria foi filmado de pés descalços e calças arregaçadas dançando no chão molhado em Dubai.

O momento ocorreu no pavilhão brasileiro da Expo Dubai 2020, evento realizado nos Emirados Árabes voltado ao desenvolvimento de negócios entre as nações. A música que embala a dança do governador é “Mas que Nada”, de Jorge Ben Jor.

Nesta quinta-feira (28), Doria anunciou que foram fechados acordos com quatro instituições e empresas dos Emirados Árabes com foco em investimentos e facilitação de exportações em São Paulo. Além disso, foram feitos 12 acordos privados entre empresas do estado e representantes árabes, com previsão de US$ 1,1 bilhão em novos investimentos.

