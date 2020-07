Doria confirma novas regras de plano de retomada em São Paulo

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou uma "calibragem técnica" do plano de retomada econômica do estado de São Paulo na pandemia do coronavírus. Para a implementação das regras o governo quer, por exemplo, atualizações na régua de indicadores de cada região do estado, especialmente da fase amarela para a verde edit

247 - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta segunda-feira (27) uma "calibragem técnica" do plano de retomada social e econômica do estado de São Paulo na pandemia do coronavírus. "Estamos iniciando hoje, como todos sabem, o oitavo período de quarentena em São Paulo. Essas mudanças foram profundamente estudadas e discutidas pelos médicos especialistas do Centro de Contingência do Covid-19, o comitê de saúde de São Paulo. São 20 médicos especialistas que atuam neste comitê, todos de alta respeitabilidade", disse o chefe do Executivo paulista em coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes.

"Anunciamos ajustes de alguns parâmetros já existentes na quarentena do Plano São Paulo. O objetivo é aprimorar o plano, para torná-lo mais eficiente e adequado à realidade que vivemos neste momento da pandemia", acrescentou.

Para a implementação das regras o governo almeja melhores critérios de estabilidade nas avaliações de cada região, atualizações na régua de indicadores, especialmente da fase amarela para a verde, e liberação da capacidade hospitalar, disponibilizando leitos dedicados ao coronavírus para outros tratamentos.

As fases serão classificadas da seguinte forma: vermelha: acima de 80% de ocupação, laranja (entre 80% e 75%), amarela (entre 80% e 75% ou 70% - a ser definido) e verde (abaixo de 75% ou 70% - a ser definido).

Pelos critérios atuais, a evolução de um município para a fase verde, por exemplo, exige que a taxa de ocupação de leitos de coronavírus esteja abaixo dos 60%.

Outra atualização é que os indicadores de variação das internações e variação dos óbitos exigirão números absolutos por 100 mil habitantes. Os novos índices ainda serão aprovados pelos especialistas do Centro de Contingência de coronavírus nesta terça (28), mas devem ficar abaixo de entre 30 e 40 internações e de três e cinco mortes por 100 mil habitantes.

Neste domingo (26), o estado registrou, no acumulado desde o começo da pandemia, 21 mil óbitos e 483 mil casos confirmados da Covid-19. As taxas de ocupação dos leitos de UTI são de 63,6% na Grande São Paulo e 65,9% no estado. Dos 645 municípios do estado, 638 registraram ao menos uma pessoa contaminada e 455 cidades contabilizaram ao menos uma vítima da doença.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.