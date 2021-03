Doria decreta fase emergencial em São Paulo

O toque de recolher passa a valer entre 20h e 5h. Atividades esportivas coletivas, cultos religiosos e serviços de retirada de produtos estão com restrição completa. Os recessos nas escolas estaduais foram antecipados para a próxima segunda-feira (15). Confira o restante das medidas adotadas edit

247 - O governador de São Paulo, João Doria, anunciou no início da tarde desta quinta-feira (11) a nova fase emergencial do Plano SP, que busca conter a transmissão da Covid-19 no estado.

A medida expande as restrições da fase vermelha. O toque de recolher passa a valer entre 20h e 5h. Entre 15 e 30 de março, atividades esportivas coletivas e celebração de cultos religiosos serão suspensas.

Serviços de retirada de produtos de todos os setores e lojas de materiais de construção também estão com restrição completa.

Restaurantes e outros estabelecimentos comerciais poderão operar por drive-thru entre 5h e 20h e fazer entrega 24h. A entrega é proibida em estabelecimentos comerciais.

O tele-trabalho passa a ser obrigatório em escritórios e qualquer atividade desde que o setor não seja essencial.

Os recessos de julho e outubro nas escolas públicas estaduais serão antecipados para a próxima segunda-feira (15).

Além disso, o Campeonato Paulista será paralisado.

"O que nós procuramos não é cercear o trabalho e a vida das pessoas, o que buscamos é proteger a vida das pessoas", disse Paulo Menezes, coordenador do Centro de Contingência do Covid-19.

As informações foram reportadas na CNN Brasil.

