Doria diz que Lula “cumpriu seu papel” como presidente e que Bolsonaro é um "desastre"

Revista Fórum - Na tentativa de polarizar com o presidente Jair Bolsonaro, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), vem tentando, cada dia mais, “suavizar” seu discurso com relação ao ex-presidente Lula.

No ápice do antipetismo, quando o tucano chegou até mesmo a se associar a Bolsonaro com o slogan “bolsodoria” para se eleger governador, costumava a se referir ao petista como “o maior cara de pau do Brasil” e “condenado”.

A postura atualmente, entretanto, é outra. Em entrevista ao jornalista Kennedy Alencar, do UOL, nesta terça-feira (2), Doria poupou as críticas e disse que Lula, como ex-presidente, “cumpriu seu papel”.

Confira a reportagem completa na Revista Fórum.

