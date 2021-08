Doria diz que Queiroga descumpriu acordo sobre doses da Pfizer: "é feio mentir"

247 - Em entrevista coletiva nesta quarta-feira (11), o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), voltou a reclamar de um suposto descumprimento por parte do Ministério da Saúde em relação à entrega de doses da vacina da Pfizer contra Covid-19 ao estado.

Segundo Doria, São Paulo não recebeu da pasta 228 mil doses prometidas aos 645 municípios paulistas. Na semana passada, o tucano acusou a Saúde, sob o comando de Marcelo Queiroga, de ter enviado somente metade das 556 mil doses combinadas.

"Eu aprendi com o meu pai que é feio mentir, que é feio prometer e não cumprir. Ou o ministro não tem palavra ou a sua palavra não vale no Ministério da Saúde", disparou Doria.

Coordenadora do Plano Estadual de Imunização, Regiane de Paula garantiu que apesar do suposto descumprimento da entrega por parte do ministério, São Paulo cumprirá o calendário de imunização que já estava previsto. “Estamos otimizando todas as grades e cumpriremos o calendário de vacinação para os adolescentes. Mas o ministério da Saúde deve ao estado 228 mil doses da vacina da Pfizer. Cada vacina importa".

