Doria diz que reação a Bolsonaro unirá a direita e a centro-direita num "centro democrático"

247 - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirma que as atitudes de Jair Bolsonaro estão levando à convergência de um “centro democrático”, fora dos extremos da direita e da esquerda.

"Esse diálogo só cresceu e se tornou mais aprofundado dadas as circunstâncias e à contribuição do presidente Jair Bolsonaro. Ele acabou aproximando e permitindo um diálogo mais constante e produtivo, a meu ver, entre as forças democráticas mais à esquerda, mais à direita, dentro desta visão do que chamo de centro democrático", diz o chefe do Executivo paulista ao jornal Valor Econômico. "O presidente Jair Bolsonaro é um autoritário. Ele não tem ímpetos autoritários, ele é autoritário", acrescentou.

O tucano disse que não poderia falar sobre a posição do PSDB em um eventual impeachment de Bolsonaro, mas que a questão pode ser colocada a médio prazo.

"Entendo que, no âmbito da classe política, avaliações desta natureza devem ser colocadas logo após essa fase mais aguda da pandemia. Dizem os cientistas que, quem sabe em agosto, uma situação de controle da pandemia, com curvas mais achatadas. Aí, sim, será o momento, eu diria, de retomar certas questões políticas", complementou.

