Doria diz que Weintraub "não trata com seriedade" a educação

247 - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou que o ministro da Educação, Abraham Weintraub, não trata com "seriedade" o tema, "primordial para evolução do país".

"O nosso ministro da Educação não trata com seriedade um tema primordial para evolução do país, um erro do governo atual que espero que possa ser corrigido. Não tenho nada contra o ministro nem o conheço pessoalmente, mas aquilo que ele emana, aquilo que fala e aquilo que propõe estão em total dissintonia para um país que quer reduzir as desigualdades", disse o governador de São Paulo como reproduziu o Portal G1.