Doria diz ser alvo de perseguição da PF após novo laudo sobre vídeo de participação em suposta orgia em 2018

247 - O governador de São Paulo e pré-candidato à Presidência da República, João Doria (PSDB), disse, nesta quarta-feira (9) estar sendo alvo de uma perseguição promovida pela Polícia Federal. A afirmação foi feita após a corporação divulgar um laudo afirmando que não existem sinais de adulteração em um vídeo de uma suposta orgia registrada em 2018, no qual a imagem de um homem é associada a ele.

De acordo com O Globo, o tucano divulgou nota afirmando que a PF "decidiu ressuscitar a investigação de um caso da eleição de 2018” e que se tornou "o maior crime eleitoral já realizado contra um candidato na história do Brasil, justamente quando se aproximam as próximas eleições presidenciais".

No texto, Doria ressalta, ainda, ter ficado surpreso com o resultado do laudo uma vez que outro, independentes e realizados na época em que as imagens foram divulgadas, teriam comprovado que "o vídeo em questão é uma fraude primária". “"É revoltante que a Polícia Federal não tenha investigado os autores do crime em 2018. Agora, quatro anos depois do episódio, utiliza essa fake news não para elucidar o caso, mas para atingir a vítima desta armação sórdida", estaca um trecho do texto.

O governador também disse que não será intimidado com a divulgação do laudo feito pela corporação que, segundo ele,” tem sido utilizada para propósitos políticos”. "Lamentavelmente, uma parte da instituição de Estado tem sido utilizada para propósitos políticos, como já ocorreu recentemente com outros pré-candidatos à presidência. É uma afronta ao Estado Democrático de Direito. Não me intimidei na época desse crime e não me intimidarei com essa tentativa rasa para prejudicar a minha pré-candidatura", afirmou no texto.

O documento foi elaborado pelo perito da Superintendência da PF em São Paulo e produzido no âmbito de um inquérito requisitado por Doria para apurar difamação eleitoral. O laudo afirma, contudo, que tentou identificar as mulheres que aparecem no vídeo, mas que por causa da falta de qualidade das imagens, isso não foi possível. O técnico também afirma que não foi “encontrando sinais de adulteração nas imagens examinadas.”

O resultado do laudo da PF foi antecipado pela revista Crusoé. O laudo da perícia sobre o caso foi elaborado pela Superintendência da PF em São Paulo e finalizado em janeiro deste ano, quase três anos e meio após o vídeo viralizar nas redes sociais.

O documento, finalizado em janeiro de 2022, quase três anos e meio após o vídeo viralizar em redes sociais, foi elaborado por um perito criminal na Superintendência da PF em São Paulo. Ele foi produzido no âmbito de um inquérito pedido na época pelo próprio Doria para apurar difamação eleitoral.

Confira a íntegra da nota de João Doria sobre o assunto.

"Fui surpreendido hoje com a informação de que a Polícia Federal decidiu ressuscitar a investigação de um caso da eleição de 2018, que se tornou o maior crime eleitoral já realizado contra um candidato na história do Brasil, justamente quando se aproximam as próximas eleições presidenciais.

Laudos independentes produzidos na época do episódio comprovaram de maneira cristalina que o vídeo em questão é uma fraude primária. A Revista Veja publicou em outubro de 2018 documento técnico que comprovou “alterações digitais” e manipulação. Um segundo laudo independente também comprovou a fraude desse vídeo.

É revoltante que a Polícia Federal não tenha investigado os autores do crime em 2018. Agora, quatro anos depois do episódio, utiliza essa fake news não para elucidar o caso, mas para atingir a vítima desta armação sórdida.

Lamentavelmente, uma parte da instituição de Estado tem sido utilizada para propósitos políticos, como já ocorreu recentemente com outros pré-candidatos à presidência. É uma afronta ao Estado Democrático de Direito.

Não me intimidei na época desse crime e não me intimidarei com essa tentativa rasa para prejudicar a minha pré-candidatura.

A determinação de construir um país mais justo, próspero e pacificado é maior do que a tentativa torpe de atacar a minha honra e da minha família.

João Doria

Governador do Estado de São Paulo".

