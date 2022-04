Doria e Eduardo Leite se encontram em São Paulo

Os dois pré-candidatos do PSDB à Presidência - um oficial e outro não - discutiram o racha interno no partido edit

247 - O ex-governador de São Paulo João Doria (PSDB), pré-candidato oficial do PSDB à Presidência da República, se reuniu nesta terça-feira (19) com o ex-governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite (PSDB), pré-candidato não oficial da sigla.

O encontro foi um pedido de Leite, que viajou a São Paulo para se encontrar com o ex-presidente Michel Temer (MDB) e com o deputado federal e presidente do Solidariedade, Paulinho da Força (SP).

Segundo a Folha de S. Paulo, Leite pediu a Doria espaço nas campanhas publicitárias do PSDB. Doria, por sua vez, reconheceu o apoio de parte do partido ao nome de Leite, mas afirmou que seguirá com sua candidatura e que pode, inclusive, judicializar a questão.

