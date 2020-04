Doria: Estamos lutando contra o coronavírus e o Bolsonarovírus

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), declarou que o Brasil tem enfrentado, com Jair Bolsonaro, um obstáculo na luta contra a pandemia do novo coronavírus por sua postura contra o isolamento social. "Estamos lutando contra o coronavírus e o Bolsonarovírus", destacou ele edit

247 - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB) disse, em entrevista à agência Associated Press (AP), que o Brasil tem enfrentado no presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), um obstáculo na luta contra a pandemia do novo coronavírus por sua postura contra o isolamento social. A informação é do Portal UOL.

"Estamos lutando contra o coronavírus e contra o Bolsonarovírus", disse.

Ele ainda afirmou que o presidente tem adotado "posições incorretas e irresponsáveis".

Na entrevista, João Doria voltou a defender a recomendação de isolamento social como melhor forma de combate à disseminação do novo coronavírus e disse que os resultados poderiam ser melhores se Bolsonaro tivesse outra postura.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.