Doria faz teste e dá negativo para o coronavírus

247 - O governador de São Paulo, João Doria, testou negativo para o coronavírus. Ele recebeu o resultado na manhã desta terça-feira (24). O secretário de Saúde de SP, José Henrique Germann, também fez o teste e deu negativo. O estado registra 30 das 34 mortes em nível nacional provocadas pelo Covid-19. As outras quatro foram no Rio de Janeiro.

Os exames foram feitos no hospital Albert Einstein, depois que o médico David Uip revelou ter contraído a doença. Ele é coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus do governo do Estado de São Paulo.

As secretarias estaduais de Saúde divulgaram, até 21h00 desta segunda-feira (23), que foram registrados 1.960 casos confirmados do coronavírus no Brasil em 26 estados e no Distrito Federal.